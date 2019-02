Une toute première édition de la Descente en couleurs qui s’annonce grandiose !

Crédit : LesGets

La station de ski Val Saint-Côme (en partenariat avec Événements en couleurs) présentera le 23 mars une grande première : la Descente en couleurs.

SAINT-CôME, QUéBEC, CANADA, February 8, 2019 /EINPresswire.com/ -- La station de ski Val Saint-Côme en partenariat avec l’organisme à but non lucratif Événements en couleurs présentera un événement unique au Québec le samedi 23 mars 2019 de 13 h à 16 h. Il s’agit d’une grande première qui devrait retenir l’attention de tous : la Descente en couleurs. (http://evenementsencouleurs.com/descente)

Lors de cet événement, les skieurs et planchistes vêtus d’un survêtement de protection blanc dévaleront une piste spécialement aménagée pour l’occasion sur laquelle ils traverseront six stations de poudre colorée. À la fin de l’événement, un spectaculaire lancer collectif se tiendra au bas des pentes en présence du populaire DJ Daniel Desnoyers (Dan D-Noy) et, plus tard en soirée, les gens pourront aussi prendre part à une soirée électro mettant en vedette ce dernier.

Puisqu’il s’agit d’un premier événement du genre tenu au Québec, les organisateurs s’attendent à accueillir des centaines de participants de tout âge (sans compter les skieurs réguliers qui dévaleront les pentes de Val St-Côme lors de cette journée) et tous les profits de l’événement seront remis pour la santé et l’éducation des gens de Lanaudière.

Fier de ses réalisations, Événements en couleurs a remis plus de 60 000 $ pour la santé et l’éducation dans Lanaudière depuis les six dernières années notamment avec l’organisation de sa populaire Course en couleurs. Le comité organisateur s’investit donc pleinement pour faire de ce nouvel événement un franc succès au Québec.

Nous invitons donc skieurs et planchistes de tout âge à prendre part à cette grande célébration hivernale colorée ! Les inscriptions, au coût initial de 20 $, comprenant un survêtement de protection, un sac à dos et des surprises ont débuté et se poursuivent sur le site de la station de ski au valsaintcome.com ! Faites vite : les places sont limitées !

Le plaisir sera donc au rendez-vous pour les gens de la région, en famille ou entre amis, lors de cet événement en couleurs !

Événements en couleurs souhaite remercier tous les participants, bénévoles et partenaires qui, d’année en année, encouragent leurs événements et font en sorte qu’ils soient des succès remarquables !

Descente en couleurs Val Saint-Côme - Vidéo - Promo



