Nuevo libro enseña a empresarios hispanos la “Salsa Secreta” para cocinar sus negocios con el gobierno federal

La Salsa Secreta del Tío Sam: Ingredientes y recetas para triunfar en el mercado federal (en español), de Rafael Marrero, estará disponible en Amazon este mes.

La Salsa Secreta del Tío Sam ofrece ejemplos reales y prácticos de ingredientes y recetas para entrar con éxito en el mercado federal, de 500 mil millones de dólares, y adjudicarse contratos.” — Rafael Marrero

MIAMI, FL, USA, February 2, 2019 / EINPresswire.com / -- La Salsa Secreta del Tío Sam : Ingredientes y recetas para triunfar en el mercado federal (edición en español), de Rafael Marrero, estará disponible en Amazon este mes.La Salsa Secreta del Tío Sam: Ingredientes y recetas para triunfar en el mercado federal (edición en español de Rafael Marrero), publicado por Neo Club Ediciones, estará disponible en Amazon este mes. Se trata de un libro pionero: Es el primero de negocios publicado en castellano que aborda este tema encaminado a potenciar a los hispanos, cuya población alcanzó la cifra de 58 millones de habitantes en Estados Unidos.La Salsa Secreta del Tío Sam ofrece ejemplos reales y prácticos de ingredientes y recetas para entrar con éxito en el mercado federal, de 500 mil millones de dólares, y adjudicarse contratos.El autor, Rafael Marrero, cree en las virtudes e importancia de “pasar la salsa” a sus colegas hispanos en su idioma natal. La decisión de publicarlo en español estuvo motivada por estos datos del Centro de Investigaciones Pew:• En 2016 la población hispana en los Estados Unidos alcanzó la cifra de 58 millones de habitantes.• 37 millones de hispanos mayores de 5 años hablan español en casa.• Se proyecta un crecimiento de 57% de la población inmigrante hispana entre 2015 y 2050.Rafael Marrero ha declarado que “hay 4,37 millones de negocios hispanos que, en conjunto, aportan 700 mil millones de dólares a la economía estadounidense cada año”. Y agrega: “El gobierno federal de EE.UU., el cliente más acaudalado del mundo, tiene una provisión del 23% de todas las compras para pequeños negocios. Sin embargo, los empresarios hispanos no se están beneficiando de estos programas. De hecho, menos del 1% de las compañías hispanas en los Estados Unidos están registradas para negociar con el gobierno estadounidense”. Este nuevo libro de Rafael Marrero con Neo Club Ediciones está diseñado para ayudar a esos negocios hispanos a familiarizarse con los ingredientes y las recetas para lograr con éxito una contratación federal, dirigiéndose a los lectores en su lengua nativa.Este libro único en su estilo, con información contrastada por Rafael Marrero, profesional en diversidad de proveedores y experto en contratación gubernamental, constituye un tesoro invaluable de consejos prácticos de un autor que concentra toda su experiencia... ¡en un solo objetivo! Lleno de sugerencias memorables, los lectores encontrarán en él divertidas anécdotas y sabios consejos de un entrenador de contratación gubernamental reconocido a nivel nacional para hispanos que aspiran a convertirse en contratistas gubernamentales.A pesar que el título del libro de Marrero – La Salsa Secreta del Tío Sam– obtiene su nombre de una metáfora culinaria, el contenido en sí conforma un manual práctico de negocios que ofrece ejemplos reales de ingredientes y recetas para entrar exitosamente en el mercado federal –de 500 mil millones de dólares– y adjudicarse contratos federales.Acerca del autor, Rafael Marrero:Rafael Marrero es un reconocido experto en contratación federal, estrategia de negocios y gestión de proyectos graduado de las universidades de Stanford y Cornell. Su firma ‘ Rafael Marrero & Company ’ ha sido reconocida en dos ocasiones por la prestigiosa revista Inc. como una de las 500 empresas privadas de mayor crecimiento de Estados Unidos, y una de las 50 mejores empresas de cultura empresarial. En el 2016 Marrero recibió el máximo galardón otorgado a empresas minoritarias del país por parte del Concilio Nacional del Desarrollo para Empresas Minoritarias (NMSDC). Previamente, Marrero fue Vicepresidente de MasTec (NYSE:MTZ), constructora multinacional de telecomunicaciones y energía del Fortune 500. Marrero también se desempeñó como Gerente de Programas a cargo de América Latina para By Light Professional IT Services, una empresa líder en gestión de proyectos para el Departamento de Defensa de los EE UU. Marrero es un destacado miembro de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC) y de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida.

