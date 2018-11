Balinesisches Seelenreinigungs-Ritual im The Ritz-Carlton, Bali

Dieses traditionelle Ritual findet an den einsamen weißen Stränden am frühen Morgen statt, wenn der Sonnengott auferstehen soll Seelenreinigungsrituale umfassen Opfergaben aus frischen Kokosnussblättern, die als Symbol der Dankbarkeit für die Götter wirken. Das alte balinesische Ritual ermutigt die Gäste, sich auf eine spirituelle Reise zu begeben Das Ritz-Carlton Bali bietet Gästen die Möglichkeit, balinesische Rituale zu erleben

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 9, 2018 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali, gelegen an der Südspitze Balis in Nusa Dua, bietet Gästen die Möglichkeit, an einem authentisch balinesischen Ritual, der Seelenreinigung, teilzunehmen. Das Strandresort auf Bali bietet seinen Gästen die Möglichkeit, altehrwürdige Traditionen des Hinduismus zu erleben - eine Kultur und eine einzigartige spirituelle Erfahrung.

Traditionell als "Melukat" bezeichnet wird der Begriff abgeleitet von dem Wort "Fastenzeit", welches auf balinesisch zu Reinigen bedeutet. Die Praktiken der Seelenreinigung konzentrieren sich auf das heilige Wasser der Kraft Gottes, das geistige Unreinheiten säubern und den Empfänger immun gegen die Angriffe negativer Einflüsse machen soll. Diese spirituelle Zeremonie wird oft verwendet, um in eine neue Lebensphase einzutreten, sich von der Krankheit zu erholen oder eines der "Riten der Zeit", wie etwa eine Geburt zu feiern.. Körper, Geist und Seele werden gereinigt.

"Die Seelenreinigung ist eine Reise der Selbstentdeckung und Bereicherung. Wir setzen hierbei unser Engagement fort, eine authentische balinesische Erfahrung anzubieten", so General Manager Karim Tayach.

In dem Luxusresort auf Bali findet am frühen Morgen das Soul Purifikation Ritual am weißen Sandstrand statt. Die Balinesen glauben, das zu dieser Zeit Surya oder der Gott der Sonne aufersteht.

Die spirituelle Reise beginnt indem ein balinesischer Priester beide Götter um Hingabe anbetet und wird gefolgt von einem Ritual, genannt "Frisches Mehl", in dem er die Hände, Füße, das Gesicht symbolisch mit heiligem Wasser reinig. Die Zeremonie wird durch ein Gebet abgeschlossen. Das Gebet wird entsprechend der balinesischen Hindu-Tradition fünf mal gesprochen. Das erste gilt Sang Hyang Widhi, dem balinesischen Hindu-Gott, mit leeren Händen; das zweite ist Sang Hyang Surya Raditya, dem Gott der Sonne, mit einer weißen Blume gewidmet; das dritte widmet sich Sang Hyang Baruna, dem Gott des Ozeans, mit einer Blume; das vierte steht für Sang Hyang Samudaya, allen Göttern, mit einer Blume; und das fünfte wird zu Sang Hyang Widhi mit leeren Händen gebetet.

Zum Abschluss der Reise wird eine dreifarbige Saite namens Benang Tridatu um das Handgelenk des Teilnehmers gebunden. Es soll getragen werden, bis es abfällt. Dies symbolisiert die Suche nach Gleichgewicht, Harmonie und Verständnis. Die Gäste werden von einem "Sutri" begleitet, dem Assistenten des Priesters, der den Ritualschritt durchführt und Beratung über die balinesische Kultur bietet.

Sehen Sie sich das Seelenreinigungsritual hier an und folgen Sie dem Resort in den sozialen Medien verfolgen.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.

Balinesische Seelenreinigungstradition im The Ritz-Carlton, Bali