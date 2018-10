Das The Ritz-Carlton, Bali wurde al seines der Top Resorts in Asien gelistet

Familienfeuer am Strand Villa am Strand Hydro-Vital-Pool der Ritz Carlton Bali Eine gemütliche Club Lounge im The Ritz-Carlton, Bali

Wir fühlen uns geehrt, bei diesen Auszeichnungen gewürdigt zu werden, und sind begeistert, dass unser Engagement für unvergessliche Erlebnisse durch unsere hervorragende Lage.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 26, 2018 /EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-Carlton, Bali freut sich, beim 31. jährlich publizierten Condé Nast Traveller 2018 Readers 'Choice Awards als eines der Top Resorts in Asien gelistet zu sein.

"Condé Nast Traveller ist einer der Marktführer in der Welt der Reisebranche und motiviert eine anspruchsvolle Leserschaft mit unvergleichlichen Reiseerlebnissen und exotischen Reisezielen. Wir fühlen uns geehrt, bei diesen Auszeichnungen gewürdigt zu werden, und sind begeistert, dass unser Engagement für unvergessliche Erlebnisse durch unsere hervorragende Lage, luxuriöse Unterkünfte, einzigartige kulinarische Erlebnisse und den freundlichen Service durch unser Team anerkannt wurde ", so Geschäftsführer Karim Tayach .

Das The Ritz-Carlton, Bali liegt am wunderschönen Strand von Nusa Dua und lockt Gäste aus der ganzen Welt, die von einer Auswahl an geräumigen Suiten und atemberaubenden Pool-Villen zu höchstem Komfort und modernem Luxus angezogen werden. Ein Upgrade auf das The Ritz-Carlton Club bietet exklusive Vorteile, wie der Zugang zur Club Lounge mit privatem Pool, in der kostenlose Cocktails, Gourmet-Gerichte und personalisierter Check-in angeboten wird. Das Resort freut sich darauf, seinen Gästen den Geist Balis durch einzigartige kulinarische Erlebnisse im Bejana, dem indonesischen Restaurant des Resorts zu servieren. Lassen Sie sich im The Ritz-Carlton Spa von alten Heiltraditionen inspirieren und erkunden Sie die mystischen Tempel des Hinterlandes der Insel durch den Concierge-Service.

Condé Nast Traveler - ein Luxus- und Lifestyle Magazin, das ist bekannt dafür ist, Reisende auf der ganzen Welt zu inspirieren. Die Readers 'Choice Awards sind die am ältesten und renommiertesten in der Reiseindustrie und sind bekannt als "die besten der Branche". Fast eine halbe Million Leser bewerteten ihre Reiseerfahrungen im Jahr 2018, und sorgen für einen vollständigen Überblick über die neuesten Reisetrends.

Diese jüngste Auszeichnung folgt auf eine Reihe von Auszeichnungen für das The Ritz-Carlton, Bali im Jahr 2018. Das Hotel wurde außerdem mit als “Balis Leading Resort” bei den hoch renommierten World Travel Awards im September ausgezeichnet. Im Juli gewann das Resort den Preis für den “Luxury Beach Resort Spa” bei den “World Luxury Spa Awards” sowie “Luxurious Scenic Setting” für das indonesische Restaurant Bejana und “Luxury Beachside Restaurant” für “The Beach Grill”.



Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 279 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, lassen Events zu kreativ inspirierten Veranstaltungen auf Bali werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.

