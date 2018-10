DiningHour – Az étterembe járást forradalmasító applikáció

Budapest - A feltörekvő gasztrofőváros

BUDAPEST, HUNGARY, October 16, 2018 / EINPresswire.com / -- Budapest mindinkább kezd a gasztronómia egyik fellegvára lenni. Sorra nyitnak a jobbnál jobb éttermek, kávézók, cukrászdák, amelyek egyre minőségibb alapanyagokat használnak, illetve mai szóhasználattal élve: trendik. A választék bővülésével egyre különlegesebb helyeken ehetünk, akár a hét minden napján. Bár az is igaz, hogy a tőlünk nyugatabbra fekvő országokhoz képest, még mindig csak éppen most „kezd megjönni az étvágyunk”.A hazai gasztronómiai kultúra további fejlődését szolgálva a DiningHour arra vállalkozott, hogy minél több ember számára tegye lehetővé akár a mindennapos étterembe járás élményét valamint, hogy egyre többen kipróbálhassák a felsőbb kategóriás éttermek gasztronómiai különlegességeit.De mi is a DiningHour?Karaszi Csabával a legelső Mesterszakács c. műsor egykori sikeres résztvevőjével, mint a DiningHour egyik társalapítójával beszélgettünk arról, mi is ez az új szolgáltatás - miben más, miben új, hogy jött ez a forradalmi ötlet és természetesen miért lesz EZ a felhasználók kedvenc éttermes applikációja az elkövetkező időben.Először is azt szeretném tisztázni, hogy mi NEM a DiningHour. Nem egy sokadik online foglalási rendszer! Ennél sokkal, de sokkal több! Egy teljesen új koncepciót használva KEDVEZMÉNYES étkezést tesz lehetővé bárki számára.A forradalmi ötlet születése onnan ered, hogy párommal nagyon szeretünk utazni, és jártunkban-keltünkben azt figyeltük meg, hogy a repülőgép jegyeket vagy szállást bizonyos időpontokban sokkal olcsóbban lehet befoglalni. Mint tudjuk ezeknek az iparágaknak a fix költségei rendkívül magasak, ezért a fennmaradó üres helyeket akár alacsonyabb áron is érdemes „kiszórni”, hiszen az üres helyekkel felszálló repülőgép mindenképpen veszteséget termel.Ez a fajta költségoptimalizálási koncepció eddig ismeretlen volt az étteremiparban, de mivel az éttermek is magas költségekkel és bizonyos órákban alacsony kihasználtsággal dolgoznak, nekik is megéri kedvezményeket adni a nem annyira frekventált időpontokban. Ezt valósítja meg a DiningHour, vagyis időponttól függően különböző mértékű kedvezményeket biztosít a vendégek számára.Egy win-win szituáció részesei lehetünk az applikációt használatával! Vendégként 10-50%-os árkedvezményekkel étkezhetünk igazán elismert helyeken, az éttermek pedig megtölthetik az üresjáratos időpontjaikat.Mitől lesz a DiningHour az étterembe járók kedvenc applikációja?Mert mi mással tudnának a kedves vendégek 10-50% kedvezménnyel elfogyasztani egy pho levest a kedvenc street foodos helyünkön vagy megenni egy finom báránybordát valamelyik fine dining helyen? Mindezt egy ingyenesen letölthető applikáció segítségével, mellyel 7/24 órában bármerre járunk Budapesten (hamarosan vidéken is) és megéhezünk, csak előkapjuk a telefonunkat és kiválasztjuk, milyen kedvezménnyel szeretnénk igénybe venni egy általunk kiválasztott étterem étlap repertoárját.Úgy raktuk össze az éttermek portfólióját, hogy minden ízlést és kívánságot ki tudjunk elégíteni. Ennek megfelelően különböző kategóriák szerint tudunk keresni az applikációban.Pl. az étterem típusa szerint: az egyszerű, de annál finomabb street foodtól, a kávézón és éttermeken át, a fine dining-ig mindenre van lehetőségünk.Vagy a nemzetiségi konyhák szerint is választhatunk: itt megtalálunk az ázsiai ízektől kezdve az olaszon és francián át a magyar ízekig mindent.És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy környék szerint is van módunk választani. Várnegyed vagy éppen a Dunakorzó, Pest vagy Buda vagy konkrét kerület is lehet a kiválasztott helyszín.Az éttermek típusa szerint kereshetünk vendéglátó egységet romantikus vacsorához, üzleti megbeszéléshez vagy akár bulizáshoz egy hangulatos tetőteraszon. Bármilyen formában megtehetjük a választást az alkalmazás segítségével.Mit emelne még ki a szolgáltatással kapcsolatban?Megoldja a napi „hol és mit együnk” kérdését, és megkímélhet bennünket a főzés időigényes és fárasztó tevékenységétől. Sajnos egyre jobban el vagyunk foglalva a mindennapjaink során, rohanunk munkahelyre, edzésre, vásárolni, intézni a dolgainkat, így sokszor nagy segítség lehet a megfizethető árú gasztronómiai élmény.Nagyon fontosnak tartom, azt is, hogy a kedvező árak által az is el tud menni étterembe, aki eddig nem vagy csak ritkán járt, illetve az igazi gourmék akár minden nap élhetnek e szenvedélyüknek és több éttermet is kipróbálhatnak akár egy nap alatt is.Felfedezhetünk új helyeket, új fogásokat és magasabb szintre emelhetjük a gasztronómiát az életünkben, nem beszélve arról a különleges élményről, amikor egy igazán szívünknek tetsző helyen egy fantasztikus ételt tudunk elfogyasztani a számunkra kedves emberekkel.Hogyan használjuk?A legjobban a DiningHour csodálatos lehetőségeit úgy érthetik meg, ha máris letöltik – ingyenesen - az App Storeból vagy a Play Áruházból - regisztrálnak es gyorsan ki is próbálják! Beszéljenek inkább az ízek és az élmények helyettem! Jó étvágyat kívánok!