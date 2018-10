Atemberaubende Hochzeit im The Ritz-Carlton, Bali

Eine fabelhafte Auswahl an Wellness- und Schönheitsbehandlungen für Paare Privater Pavillon mit endlosem Meerblick Tauschen Sie Gelübde mit Vogelperspektive über den glitzernden Indischen Ozean Feiern Sie den schönsten Tag Ihres Lebens in unserer Sky Villa Zauberhafter blauer Himmel ist der Zeuge Ihres unvergesslichen Tages

Unsere Sky Villa Hochzeiten sind wahrhaft einzigartig und geben Ihnen die Möglichkeit, den schönsten Tag Ihres Lebens in einer besonderen Festlichkeit mit Ihren Liebsten zu feiern.” — Karim Tayach

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, October 9, 2018 /EINPresswire.com/ -- Von der einzigartigen majestätisch anmutenden Kapelle und der exotisch-tropischen Gartenlandschaft bis hin zu dem feinen Sandstrand. Das The Ritz-Carlton, Bali bietet wunderschöne Räumlichkeiten, einen atemberaubenden Ausblick und eine magische Kulisse für eine Traumhochzeit.

Diejenigen, die eine Trauung im kleinen Kreise bevorzugen, können Ihre Ehe im wahrsten Sinne des Wortes mit einer exklusiven Sky Villa Hochzeit im The Ritz-Carlton, Bali mit optional bis zu achten Gästen schliessen. Unsere imposant ausgestatteten Sky Villas haben eine Dach Etage mit erstklassigem Panoramablick, sodass Sie Ihr Eheversprechen mit Blick von Oben auf das glitzernde Wasser des indischen Ozeans austauschen können.

Um sicher zu gehen, dass Ihre Hochzeit genau das ist, wovon Sie schon immer geträumt haben, beinhaltet eine perfekt abgestimmte Sky Villa Hochzeit einen privaten Butler und die Dienstleistungen eines erfahrenen Veranstaltungsplaners. Ein duftender, frischer Blumensteg, traditionell balinesisch gekleideten Brautjungen und Blumenmädchen, Blumendusche, Geige und Cello-Duett, Champagner um auf Ihre Hochzeit anzustoßen und die Signature Ritz-Carlton Hochzeitstorte tragen zu Ihrem besonderen Tag bei.

“Unsere Sky Villa Hochzeiten sind wahrhaft einzigartig und geben Ihnen die Möglichkeit, den schönsten Tag Ihres Lebens in einer besonderen Festlichkeit mit Ihren Liebsten zu feiern”, so Geschäftsführer des The Ritz-Carlton, Bali Karim Tayach.



Die Sky Wedding beinhaltet einen romantischen Aufenthalt in einer sensationellen Sky Villa für zwei Nächte. Diese sind ausgestattet mit 2 Schlafzimmern, privatem Pool und einen Pavillon mit Meerblick. Es gibt keinen schöneren Beginn einer Ehe, als in dieser luxuriösen Umgebung. Das King Size Bett mit eigens angefertigter Bettwäsche, verschmelzender Innen und Aussen Architektur und einem privaten Infinity-Pool warten auf die Frischvermählten. Falls Sie es schaffen, sich loszureissen, lädt zusätzlich die Club-Ebene mit Zugang zu allen The Ritz-Carlton Club, Bali Räumlichkeiten zum verweilen ein. Eine Vielzahl von Aktivitäten kann für die Eheleute und Ihre Gäste vor oder nach der Hochzeit arrangiert werden. Sei es bei einer traditionell balinesisch-hinduistischen Seelen Reinigungszeremonie, einer verwöhnenden Wellness- oder Schöhnheitsbehandlung, aufregender Inselexkursionen, Ausflüge zum Sonnenuntergang oder einem Hochzeitsfrühstück auf den Klippen.

Das The Ritz-Carlton, Bali ist darauf spezialisiert, Ihnen Erinnerungen fürs Leben zu bieten. Falls Sie sich für die Sky Villa Hochzeit entscheiden, garantieren wir Ihnen, dass der wichtigste Tag in Ihrem Leben unvergesslich wird.

Kontaktieren Sie unsere Hochzeitsspezialisten unter + (62) 361 849 8988 oder senden Sie eine E-Mail an rcswgccs@ritzcarlton.comfuel weitere Informationen.

Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit atemberaubender Kulisse der Felsklippen und des weißen Sandstrandes seine Gäste. Ob Familien- oder Businessaufenthalt, der beruhigende Blick auf das azurblaue Wasser des indischen Ozeans lässt alle Gäste des Resorts in den 278 geräumig und üppig gestalteten Suiten und 34 Villen in luxuriösem zeitgenössischen balinesischen Ambiente entspannen. Entlang des Meeresufers liegt der The Ritz-Carlton Club®, sowie sechs moderne Speiselokale, ein exotisch und maritim inspirierter Wellnessbereich und viel Spiel und Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden Alters. Die direkt am Strand gelegene glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Hochzeiten und eine große Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Firmenveranstaltungen. Voll ausgestattete Konferenzräumlichkeiten und individuell zusammengestellte Meeting-Angebote lassen Tagungen zu kreativ inspirierten Events werden. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.

