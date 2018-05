Libro para la infancia de D.C. Publisher promueve afecto, educación en ciencias y aprendizaje bilingüe

Hermosa adición a la literatura bilingüe de los niños que celebra el vínculo entre los padres y el niño con ilustraciones de animales bebé

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, May 2, 2018 / EINPresswire.com / -- Platypus Media anuncia el lanzamiento de un hermoso libro bilingüe para niños (Inglés/Español), Cuddled and Carried / Consentido y cargado.Con pinturas cálidas de animales madre cuidando a sus ositos, cachorros, terneros y pollitos, este libro bilingüe introduce al lector a animales y su comportamiento. Escrito por Dia L. Michels, el texto sencillo y el apéndice ayudará a los padres, bibliotecarios, educadores y proveedores de servicios médicos la descripción creativa de cómo se cuidan los bebés. El libro presenta una gama de conceptos tempranos de ciencia incluyendo los hábitats, sistema familiar e instintos de conservación. El libro ya ha ganado un premio Purple Dragonfly y un premio Top Choice de la revista Baby Maternity.Las imágenes, representando animales madre dando una pata, ala o aleta para cuidar su cría, modelar cariño, lactancia materna y su cuidado. Dr. Sarah Reece-Stremtan, una pediatra radicada en Washington, D.C., escribe: “a mis dos hijos les gusta este libro encantador. Yo realmente aprecio cómo normaliza la relación de crianza entre los padres y sus hijos. Hace mucho más adorable el abrazarse durante el tiempo de lectura.”El texto bilingüe puede ayudar al lector a desarrollar la habilidad lingüística en inglés y en español. De acuerdo con el Migration Policy Institute, los estudiantes de idioma dual constituyen ahora cerca de un tercio de todos los niños en los Estados Unidos…Estos niños están en la posición de beneficiarse desproporcionadamente de sus oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad.” Cuddled and Carried/ Consentido y cargado se propone dar estas oportunidades de aprendizaje para los niños bilingües.“La posibilidad de leer en español o inglés hace accesible este libro a un gran número de familias,” añade Ryan Pontier, PH.D., Early Childhood Bilingual Education Council Chair para la League of United Latin American Citizens.La guía del maestro que lo acompaña es un recurso excelente, disponible para descargarlo gratuitamente en inglés y en español en PlatypusMedia.com. Este incluye contenido adicional y actividades manuales para desarrollar habilidades cognitivas y mejorar la alfabetización.“Este libro muestra que las familias de animales no son tan diferentes de las humanas,” explica Michels quien es también el autor de If My Mom Were A Platypus: Mammal Babies and Their Mothers. “Yo quiero que los niños piensen cómo cada especie madura, sobrevive, y a lo que parecen sus comunidades—bien sean manadas, bandadas o familias. Mostrándoles a los niños este tipo de afecto en el mundo natural fomenta empatía, bondad y compasión.”También será publicado en una edición solamente en inglés en octubre del 2018.El libro estará disponible en un conjunto de dos libros con otra nueva publicación, Babies Nurse / Así se alimentan los bebés. Conjuntamente, estos libros sobre el cuidado y la vinculación afectiva crean los cimientos para un crecimiento sano, introducen temas de ciencias y estimulan el bilingüismo. Los dos libros hacen parte de la nueva colección Platypus Media’s Beginnings.Dia L. Michels es una escritora educadora publicada internacionalmente, ganadora de premio de ciencias quien está comprometida a promover el afecto maternal. Ella ha escrito o editado más de una docena de libros tanto para niños como para adultos. Ella se puede contactar en Dia@PlatypusMedia.com.Las bellas imágenes de animales madre y bebés de Mike Speiser han aparecido en la cubierta de la revista de National Geographic’s Wild Animal Baby. Su trabajo se puede ver en Leigh Yawkey Woodson Art Museum en Wausau, WI. Se puede contactar en Mike@PlatypusMedia.com.Platypus Media es una publicadora independiente que crea productos muy atrayentes para diversas familias que creen en la importancia de relaciones familiares íntimas para el completo y sano desarrollo de los niños. La editorial está comprometida con la promoción y protección de la lactancia materna, y dona un porcentaje de las ganancias a grupos que trabajan en este campo.Los productos de Platypus Media están disponibles para ser adquiridos directamente. Son distribuidos para el comercio por National Book Network. Ediciones para las bibliotecas están disponibles en Children’s Plus. Copias para la crítica están disponibles bajo solicitud. Páginas de ejemplo, cubierta escaneada y Guía del maestro disponibles en PlatypusMedia.com.Cuddled and Carried / Consentido y cargadoPlatypus Media • Junio del 2018Escrito por Dia L. Michels • Ilustrado por Mike SpeiserBilingüe Inglés/Español • Edades 0-4 • 8.5” x 11” • 32 páginasPasta dura ($14.95) ISBN: 978-1-930775-96-1Rústica ($9.95) ISBN: 978-1-930775-95-4eBook ($8.99) ISBN: 978-1-930775-97-8Cuddled and Carried [solamente en inglés] • Octubre del 2018Edades 0-4 • 8.5” x 11” • 32 páginasPasta dura ($14.95) ISBN: 978-1-930775-99-2Rústica ($9.95) ISBN: 978-1-930775-98-5eBook ($8.99) ISBN: 978-1-930775-97-8Nurtured and Nuzzled juego de libros en rústica ($17.95)incluye Cuddled and Carried / Consentido y cargadoy Babies Nurse / Así se alimentan los bebésBilingual ISBN: 978-1-930775-75-6Inglés ISBN: 978-1-930775-74-9