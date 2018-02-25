Прожекторы нового поколения LED SP

Самые яркие в мире уличные светодиодные прожекторы премиум класса LED SP

Москва, Россия, February 25, 2018 /EINPresswire.com/ -- Самые яркие в мире уличные светодиодные прожекторы премиум класса LED SP

Запатентованная система охлаждения , позволяющая работать практически без каких либо сбоев.

Применение самых лучших в мире светодиодов марки Bridgelux power chip leds (USA),с универсальными линзами премиум класса - усиливающими эффективность светового потока в 10 раз по сравнению с другими аналогами от 130Lm\Wt до 160Lm\Wt , с анти бликовым эффектом (ассеметричное свечение), что очень важно при освещение спортивных объектов , аэропортов,ж\д вокзалов и т.п. так же позволяющим создавать угол свечения 10 ,25,40,60,90 ,120 , позволяющим использовать прожектор в сложных свето технических проектах..

Блок питания марки Meanwell самые надёжные и практичные в мире .

Корпус изготовлен из авиационного алюминия с добавлением титанового сплава , что делают прожекторы практически не подверженным каким либо эрозиям или другим агрессивным воздействиям . Уникальный дизайн корпуса прожектора с датчиком контроля температуры.

Проведенные испытания на виброустойчивость и сейсмоустойчивость дают возможность применения данных светильников практически в любых сложных климатических и технических условиях.

Степень защиты по классу IP67 , предполагают стойкую влагозащиту , вплоть до содержания и работы светильника под водой.

Реальная гарантия 8 лет..

Имеются протоколы испытаний , международные сертификаты , запатентованный дизайн ― что не позволяет создание каких либо аналогов.

Прожекторы с эффективностью 160Lm\Wt изготавливаются под конкретный заказ.

Применение : мачты освещения от 10 до 30м и выше, спортивные сооружения , стадионы, ледовые дворцы , карьеры и специальная карьерная техника , аэродромы и морские порты , судовое освещение , фасады зданий , памятники , высокомщное промышленное освещение , железнодорожные станции и узлы , торговые и логистические центры , строительные площадки , специализированное военное освещение.

Самый мощный прожектор в мире LED SP PREMIUM