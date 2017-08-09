ДЕВУШКИ КОТОРЫХ НАЗЫВАЮТ «LETTUCE LADIES» В БИКИНИ СТАНУТ ВЕГАН-ПОСЛАМИ PETA В РОССИИ

Отношения между Россией и США станут теплее благодаря акциям в Санкт-Петербурге

ST. PETERSBURG, RUSSIA, August 9, 2017 / EINPresswire.com / -- Санкт-Петербург — Они были всюду от Нью-Йорка до Кубы и Китая, а теперь, впервые в истории, сексуальные «Lettuce Ladies» из Организации по этичному отношению к животным ( PETA ), одетые лишь в листья салата, прикрывающие пикантные части тела, появятся на улицах Санкт-Петербурга. Это произойдет уже в этот четверг, и станет их первой акцией в Санкт-Петербурге. Они будут бесплатно давать публике попробовать вкусную веганскую пищу и демонстрировать плакаты с надписями «Свежий старт: стань веганом» на русском.Место: Угол Невского проспекта и набережной канала Грибоедова,Санкт-ПетербургВремя: Четверг, 10 августа, 12:00«Девушки „Lettuce Ladies“ организации PETA готовы улучшить отношения между Россией и США, в частности, с помощью веганского борща и советов по похудению, — говорит Ингрид Ньюкирк (Ingrid Newkirk), президент PETA. — Наши веганские послы надеются вдохновить людей по всему миру проявлять немного любви к животным и не относиться к ним как еде».Организация PETA, слоган которой звучит как «животные — не наша еда», отмечает, что веганы выделяют меньше углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, и реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета, раковых опухолей и ожирения, чем мясоеды. И, конечно же, каждый человек, переходящий на веганство, спасает в год более 100 животных, которые страдают и умирают на современных промышленных предприятиях по производству мяса, яиц и молочной продукции.Для получения более подробной информации, пожалуйста, перейдите на сайт PETA.org.