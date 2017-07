La campagne Pensons sécurité d’Appel à Recycler fait pleins feux sur la sécurité du recyclage des piles et des batteries

Une nouvelle initiative vise à sensibiliser davantage quant à la sécurité durant la collecte de piles et batteries

La campagne Pensons sécurité nous aidera à rappeler la mesure dans laquelle la sécurité est importante pour soutenir notre engagement à l’égard de l’environnement” — Carl Smith, le président et chef de la direction, d’Appel à Recycler Inc.

ATLANTA, GEORGIA, TORONTO, ONTARIO, July 19, 2017 /EINPresswire.com/ -- Les incidents de sécurité et les incendies mettant en cause les planches gyroscopiques (hoverboards), les téléphones cellulaires, les casques d’écoute et les ordinateurs portables font les manchettes. Des piles et des batteries sont à l’origine de plusieurs de ces événements, ce qui accentue encore plus les préoccupations en matière de sécurité.

En réponse aux risques que pose la collecte de piles et de batteries usées en vue de leur recyclage, Appel à RecyclerMD Inc., le premier et plus important organisme officiel de gestion des piles et batteries à usage domestique d’Amérique du Nord, a lancé la campagne Pensons sécurité.

Cette campagne vise à hausser la notoriété des pratiques de collecte sécuritaires auprès des intervenants du processus de collecte et d’expédition, entre autres, les consommateurs, les municipalités, les détaillants, les trieurs, les transformateurs et les employés d’Appel à Recycler. Cette dernière recueille et recycle les piles et les batteries jetables et rechargeables d’au plus 5 kg (11 lb). Elle en a détourné environ 59 millions de kilos (130 millions de livres) des sites d’enfouissement au cours des 21 dernières années.

« L’objectif le plus important de notre organisation consiste à recueillir et à recycler les piles et les batteries de façon SÉCURITAIRE», explique le président et chef de la direction d’Appel à Recycler Inc., Carl Smith. « La campagne Pensons sécurité nous aidera à rappeler la mesure dans laquelle la sécurité est importante pour soutenir notre engagement à l’égard de l’environnement. »

L’entreprise a également mis en ligne un nouveau portail sur la sécurité, où une foule de renseignements sur les méthodes de recyclage et d’expédition sécuritaires des piles et des batteries sont centralisés. Les employés des points de dépôt et les consommateurs pourront aussi suivre un module de formation qui leur permettra de mettre à l’épreuve leurs connaissances en la matière. Le portail comporte également des directives de gestion des piles et batteries endommagées, défectueuses et ayant fait l’objet d’un rappel. Appel à Recycler a, par ailleurs, mis en œuvre de nouvelles politiques de sécurité pour les points de dépôt, ainsi que les centres de tri et de transformation. Les organisations qui ne se conformeront pas à ces politiques risquent de voir leur participation au programme suspendue ou révoquée.

« Plus le volume et les types de piles et batteries sur le marché augmentent, plus il y a de risques que des incidents surviennent, souligne M. Smith. Comme les piles et les batteries rechargeables peuvent maintenir une charge résiduelle, elles sont susceptibles de provoquer des étincelles, et donc d’engendrer un incendie ou une explosion, si elles entrent en contact avec une autre surface métallique. Ce sont les piles et blocs-piles au lithium ion, que l’on trouve dans plusieurs des appareils portatifs modernes, notamment les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables, les tablettes informatiques et les outils électriques, qui posent le plus grand risque.

Mais il est facile de prévenir les accidents. Il suffit d’insister pour que chacun prenne simplement le temps d’ensacher ou d’enrubanner chaque pile ou batterie avant de la déposer dans la boîte de recyclage ou avant l’expédition d’une boîte, poursuit-il. La campagne Pensons sécurité a été mise sur pied pour nous permettre de sans cesse évaluer et améliorer nos pratiques en matière de sécurité et de conformité, afin de faire en sorte que celles-ci soient adoptées et respectées à l’échelle de nos points de dépôt et de notre réseau de recyclage. »

Pour obtenir plus de renseignements sur Appel à Recycler et la campagne Pensons sécurité, visitez notre portail sur la sécurité. Appel à Recycler propose plus de 14 000 points de dépôt publics où les consommateurs peuvent recycler leurs piles et batteries gratuitement. Visitez le localisateur pour repérer le point de dépôt le plus près de chez vous.

À propos d’Appel à Recycler Inc.

Appel à Recycler Inc., est engagée à protéger et à préserver l’environnement par la collecte et le recyclage des piles et des batteries à usage domestique, ainsi que des téléphones cellulaires. Cette société à but non lucratif fondée en 1994 œuvre au nom de parties prenantes en vue de proposer son programme de recyclage des piles et des batteries aux consommateurs de partout au Canada et aux États-Unis. Visitez appelarecycler.ca.

