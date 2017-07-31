MERCK и ACINO подписали дистрибьюторское соглашение

ACINO будет заниматься коммерциализацией 9 товарных знаков MERCK для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний в Украине, странах СНГ и Монголии

Партнерство является неотъемлемой частью нашей стратегии. Существующий высокий спрос на продукцию компании Merck быстро усилит позиции ACINO в странах СНГ и Монголии и ускорит рост нашего бизнеса.” — Калле Канд, Генеральный директор ACINO

KIEV, UKRAINE, July 31, 2017 /EINPresswire.com/ -- ACINO будет заниматься продвижением и коммерциализацией 9 товарных знаков MERCK для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний в Украине, Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Беларуси и Монголии.

В начале июля 2017 года швейцарская фармацевтическая группа компаний ACINO заключила дистрибьюторское соглашение с одной из ведущих научно-технологических компаний мира Merck об исключительном праве на коммерческую реализацию и продвижение ряда препаратов компании Merck в странах СНГ и Монголии, за исключением России, с 01 января 2018 года.

Согласно условиям данного соглашения ACINO будет представлять 9 торговых марок компании Merck для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний (сахарный диабет и заболевания щитовидной железы) на рынках Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Беларуси и Монголии.

В пакет соглашения входят следующие торговые марки: CONCOR®, CONCOR® COR, LODOZ®, GLUCOPHAGE®, GLUCOPHAGE® XR, GLUCOVANCE®, EUTHYROX®, JODBALANCE®, THYROZOL®.

«Партнерство является неотъемлемой частью нашей стратегии. Существующий высокий спрос на продукцию компании Merck быстро усилит позиции ACINO в странах СНГ и Монголии и ускорит рост нашего бизнеса», - отметил Калле Канд, Генеральный директор ACINO.

С целью обеспечения непрерывного доступа препаратов на рынки развивающихся стран, ACINO расширяет свое присутствие в регионе СНГ, создавая локально новые рабочие места.

С 01 января 2018 года компания «Фарма Старт», входящая в состав швейцарской фармацевтической группы ACINO, будет отвечать за дистрибуцию и маркетинг препаратов компании Merck для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний (сахарный диабет и заболевания щитовидной железы) в Украине, а также проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения Украины о данных заболеваниях.

«Мы, согласно стратегии развития компании, продолжаем укреплять собственный продуктовый портфель и выводить на отечественный рынок высококачественные продукты с целью улучшения качества жизни украинских пациентов. Партнерское соглашение ACINO с компанией Merck обеспечит доступность к инновационным лекарственным средствам не только украинским пациентам, но и пациентам в странах СНГ и Монголии. Я уверен, что мы станем надежным партнером одному из мировых лидеров в разработке и производстве высокотехнологичных препаратов», - прокомментировал данное соглашение Евгений Заика, Региональный директор ACINO в странах СНГ.

Роджер Янссенс, Директор «Мерк Биофарма» в России и СНГ: «Цель компании Merck - поддерживать доступ к лекарственным средствам во всех странах и регионах мира, где пациенты в них нуждаются. Мы рады иметь таких надежных партнеров, которые могут обеспечить мощную маркетинговую и логистическую поддержку бизнеса на высоком уровне и соответствующую требованиям законодательства там, где компания Merck не ведет собственную операционную деятельность».

Финансовые условия сделки не разглашаются.