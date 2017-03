Samsung, Smartlink ed Ingenico presentano la "CCP", una piattaforma in grado di offrire contante elettronico per tutti

Samsung Electronics insieme ai partner di ecosistema Smartlink SA ed Ingenico ha annunciato oggi il lancio della "Contactless Companion Platform (CCP)”

Abbiamo aggiunto alla nostra piattaforma per transazioni mobili in essere una nuova modalità d'uso, rivolta a un segmento di mercato diverso” — Sebastian Piolat, responsabile sviluppo di Smartlink SA.

FRANCOFORTE SUL MENO, HESSEN, GERMANIA, March 27, 2017 / EINPresswire.com / -- Samsung Electronics Co., Ltd., azienda leader a livello mondiale in soluzioni tecnologiche avanzate nel settore dei semiconduttori, insieme ai partner di ecosistema Smartlink SA ed Ingenico ha annunciato oggi il lancio della "Contactless Companion Platform ( CCP )” prodotta con il proprio chip per smartcard a doppia interfaccia, numero uno del settore per diverse tipologie e modalità di applicazione.Fornendo il chip per smartcard, insieme ai due partner Samsung introduce un concetto innovativo che combina i servizi contactless già esistenti e allinea le esigenze di utenti, settori industriali ed enti pubblici offrendo una soluzione di pagamento trasversale all’insegna dello slogan “Digital Cash for Everyone". In anteprima al Mobile World Congress tenutosi ai primi di questo mese, i partner CCP hanno rivolto la loro attenzione alla migrazione dal denaro contante alla moneta elettronica, accogliendo un bacino di utenza che attualmente non ha accesso alle carte di pagamento.Grazie a CCP, l'utente è in grado di effettuare pagamenti in denaro elettronico tramite un dispositivo contactless abilitato a sua scelta, come una smart card dedicata, un braccialetto, un portachiavi o perfino un orologio meccanico od uno smart ring.Lo speciale sistema ricaricabile CCP offre all'utente soluzioni semplici ed immediate per destinare somme di denaro, insieme a parametri di sicurezza aggiuntivi quali validità e sede. La ricarica può avvenire tramite app (Android e iOS), PC e terminali POS.CCP è anche in grado di integrare in unico ambiente pagamenti in moneta elettronica con punti di programmi fedeltà, buoni, tessere viaggio, biglietti ed altro, permettendo così agli utenti di usufruire di una vasta gamma di servizi contactless in pochi discreti dispositivi a loro scelta.«La Contactless Companion Platform rappresenta l’unione tra il forte interesse di Samsung per il settore della sicurezza e il suo impegno nel miglioramento della qualità della vita quotidiana attraverso sistemi tecnologici innovativi», commenta Jörg Suchy, associate director business development LSI di Samsung Semiconductor Europe. «Sono molti i contesti in cui le soluzioni di pagamento contactless attualmente disponibili non vengono considerate un'alternativa valida. CCP, invece, porta il settore ben oltre i limiti delle opzioni oggi disponibili. Fondamentale per il successo di questa piattaforma è l'inclusione di ogni fascia sociale, insieme alla garanzia di transazioni semplici, sicure e dirette, con una vasta scelta di canali per la ricarica, in un ambiente unificato intuitivo che offre davvero a tutti contante elettronico contactless.»«L'innovazione è nel DNA di Ingenico e permettere ogni tipo di pagamento virtuale sui nostri dispositivi è parte della nostra strategia. Offrire ai piccoli rivenditori e distributori forme di pagamento alternative è essenziale per ampliare il bacino di potenziali clienti. La Contactless Companion Platform, che sostituisce il contante con pagamenti contactless a circuito chiuso attraverso diversi sistemi tra cui i dispositivi indossabili, arricchisce il ventaglio dei metodi di pagamento che già si interfacciano con i nostri terminali. Questa demo, che utilizza il nostro terminale Move/5000 per ospitare l'app HTML5 di CCP, illustra le diverse esperienze offerte ai consumatori da questo POS Telium Tetra di ultima generazione. Studi recenti mostrano che i dispositivi mobili, tra cui i quelli indossabili, rappresentano un interesse chiave negli investimenti IT dei distributori. Questo fa ben sperare per CCP», ha commentato Frédéric Lepeintre, VP Marketing & Sales Support di Ingenico Group.Le aziende svizzere Winmatch e Montfort hanno sviluppato orologi da polso meccanici con una soluzione CCP integrata, unendo così l'innovazione tecnologica alla tradizionale arte orologiaia svizzera per creare autentici capolavori che garantiscono un’esperienza d’uso a tutto tondo. Entrambi i dispositivi sono stati presentati di recente al Mobile World Congress. Altri produttori di dispositivi indossabili e accessori stanno attualmente studiando ulteriori prodotti compatibili con CCP, mentre un'azienda svizzera nel settore della tecnofinanza a breve presenterà in diversi paesi dell'Europa dell'Est una serie di smartcard compatibili con CCP.Per ulteriori informazioni sulla Contactless Companion Platform consultare il sito http://www.samsung.com/semiconductor/insights/ Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd. ispira il mondo e plasma il futuro grazie a idee e tecnologie in grado di cambiare le cose. La società sta ridefinendo il mondo di TV, smartphone, dispositivi indossabili, tablet, fotocamere, apparecchi digitali, dispositivi medici, sistemi di reti, semiconduttori e soluzioni a LED. Per le ultime novità consultare la Samsung Newsroom su http://news.samsung.com Informazioni su Samsung Semiconductor EuropeLa sede centrale di Samsung Semiconductor Europe, consociata interamente di proprietà di Samsung Electronics Co. Ltd., è situata a Eschborn vicino a Francoforte sul Meno, in Germania, e gestisce uffici in tutta Europa, in Medio Oriente e in Africa (EMEA). La sede centrale europea gestisce le attività di marketing e di vendita delle business unit di componentistica di Samsung Electronics fra cui memorie, LSI di sistema, LED e display nell'area EMEA. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.samsung.com/semiconductor Informazioni su Smartlink SASmartlink SA è una società svizzera operante nel campo delle tecnofinanze e pioniera nel settore dei pagamenti. Smartlink offre a istituti di credito e di emissione di carte bancarie che cercano un’applicazione di alta qualità per la gestione dei mobile wallet una piattaforma di riconosciuto valore. Il suo staff ha di recente sviluppato l’innovativa Contactless Companion Platform, una piattaforma destinata a diffondersi in tutto il mondo per agevolare le società senza contanti nell’uso del denaro elettronico. Per maggiori informazioni visitare la pagina www.smartlink.ch nformazioni su Ingenico GroupGrazie alla sua offerta di soluzioni di pagamento sicure sull'insieme dei canali di vendita, Ingenico Group, leader mondiale delle soluzioni di pagamento integrate, accompagna le evoluzioni del mercato di domani. Basate sulla più grande rete di accettazione nel mondo, le nostre soluzioni si adattano sia alle ambizioni internazionali dei nostri clienti. Ingenico Group è il partner di fiducia delle istituzioni finanziarie e degli esercenti, dai piccoli commercianti alle principali ditte della grande distribuzione. Affidandoci la gestione delle loro attività di pagamento, i nostri clienti possono concentrarsi sul loro lavoro e garantire la qualità che contraddistingue la loro marca.

Contactless Companion Platform