Samsung, Smartlink et Ingenico lancent la CCP pour mettre en place la monnaie électronique pour tous

Samsung Electronics vient d'annoncer le lancement de la " CCP " en collaboration avec ses partenaires de l'écosystème, Smartlink et Ingenico.

Une nouvelle solution répondant à un segment du marché qui jusqu’ici ne bénéficiait pas des solutions de paiement numériques existantes.” — Sébastien Piolat, responsable du développement commercial de Smartlink

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, HESSEN, ALLEMAGNE, March 27, 2017 / EINPresswire.com / -- Samsung Electronics Co., Ltd., leader mondial en matière de technologie avancée des semi-conducteurs, vient d'annoncer aujourd'hui le lancement de la « Contactless Companion Platform » ( CCP ) en collaboration avec ses partenaires de l'écosystème, Smartlink et Ingenico. Créée avec sa puce pour cartes à double interface leader du secteur, elle est destinée à de nombreux formats et applications.En tant que fournisseur de puce pour cartes, Samsung lance avec ses deux partenaires un concept sans contact innovant qui combine les services sans contact existants et répond aux besoins des utilisateurs, des industries et des gouvernements en matière de solution de paiement globale avec la devise « Digital Cash for Everyone » (monnaie électronique pour tous). Présentée au début du mois lors du Mobile World Congress, les partenaires de la CCP travaillent sur la migration d’argent liquide en monnaie électronique, notamment en proposant pour les personnes n’ayant pas accès aux cartes de paiement.Grâce à la CCP, un utilisateur peut effectuer des paiements en argent électronique avec le dispositif sans contact compatible de son choix, comme une carte à puce dédiée, un bracelet, un porte-clés ou même une montre mécanique ou une bague intelligente.Le concept exclusif de remise d'argent numérique de la CCP offre à l'utilisateur des solutions simples et faciles pour attribuer de l'argent. Des paramètres de sécurité supplémentaires comme la validité et l'emplacement de l'appareil de son choix lui sont également proposés. L'argent peut être rechargé dans des applications (Android et iOS), des ordinateurs et des TPV.La CCP peut également facilement combiner des paiements en monnaie numérique avec des points de fidélité, des bons d'échange, des cartes de voyage, des billets électroniques et bien plus encore. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un éventail de services sans contact tout en choisissant leur dispositif.« La CCP illustre parfaitement le fort engagement de Samsung pour la sécurité et l'amélioration de la qualité de la vie quotidienne grâce à des concepts technologiques innovants », affirme Jörg Suchy, directeur associé de développement commercial dans la division LSI chez Samsung Semiconductor Europe. « Les solutions de paiement sans contact ne sont dans bien des cas pas considérées comme une alternative sérieuse à l'argent liquide. Cependant, la CCP est aujourd’hui en mesure de dépasser de nombreuses limites. Son succès est dû à l'accessibilité par toutes les classes sociales, des plus riches aux plus pauvres, ainsi que la garantie de transactions simples, sécurisées et directes, avec un grand nombre de moyens de remise présentés sous forme de solution simple et unique qui offre réellement une « monnaie électronique pour tous ».« L'innovation est inscrite dans l'ADN d'Ingenico et notre stratégie consiste à autoriser tous les paiements sans espèces sur nos terminaux. Il est essentiel que les petits commerçants et les détaillants acceptent d'autres modes de paiement, car le numérique gagne du terrain. La CCP, qui remplace l'argent liquide par le paiement sans contact en circuit fermé dans différents formats, notamment avec les téléphones portables, complète les modes de paiement déjà interfacées avec nos terminaux. Cette démo utilisant notre terminal Move/5000 pour héberger l'application HTML5 de la CCP illustre la diversité des expériences du consommateur qu’offrent cette nouvelle génération de TPV Telium Tetra. Des études récentes montrent que les appareils mobiles, notamment les objets portables, représentent pour les détaillants, un élément clé des investissements informatiques. Un bon point pour la CCP ! », affirme Frédéric Lepeintre, vice-président Marketing et promotion des ventes du groupe Ingenico.Les horlogers suisses Winwatch et Montfort ont chacun développé des montres-bracelets mécaniques avec une solution CCP intégrée, combinant avec succès innovation technique et horlogerie suisse traditionnelle. Les utilisateurs bénéficient ici d’objets exceptionnels pour une expérience unique. Ces deux montres-bracelets ont été récemment présentées au Mobile World Congress. D'autres fabricants d'objets portables et d'accessoires préparent actuellement d'autres produits compatibles CCP. Une société Swiss Fintech est sur le point de lancer des cartes à puce compatibles CCP dédiées dans plusieurs pays d'Europe de l'Est.Pour plus d'informations sur la Contactless Companion Platform, visitez http://www.samsung.com/semiconductor/insights/ À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et définit l'avenir par ses idées et ses technologies novatrices. La société redéfinit le monde des TV, des téléphones intelligents, des appareils portables, des tablettes, des appareils photo, des appareils numériques, de l’équipement médical, des systèmes de réseaux et des semi-conducteurs, ainsi que des solutions LED. Pour connaître les dernières nouveautés, visitez la salle de presse de Samsung à l'adresse http://news.samsung.com À propos de Samsung Semiconductor EuropeSamsung Semiconductor Europe est une filiale appartenant à Samsung Electronics Co. Ltd., dont le siège social se trouve à Eschborn, près de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et qui possède des bureaux de vente partout en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). Le siège social européen gère les activités de marketing et de ventes des divisions de composants de Samsung Electronics y compris les activités Memory, System LSI et LCD en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA). Pour en savoir plus, consultez le site www.samsung.com/semiconductor À propos de Smartlink SASmartlink SA, société Fintech basée en Suisse, est un pionnier dans le secteur des paiements. Smartlink propose une plateforme reconnue par les banques et les émetteurs de cartes qui recherchent une application de portefeuille mobile de qualité. Son équipe d'innovation a récemment mis au point la plateforme innovante Contactless Companion Platform. Elle sera prochainement déployée dans le monde entier pour soutenir les sociétés sans numéraire utilisant de l'argentélectronique. Pour plus d’informations, visitez www.smartlink.ch À propos d’Ingenico GroupAvec son offrede solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution.

Contactless Companion Platform