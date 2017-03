IoT Platforms Market 2017 Global Analysis, Opportunities and Forecast To 2022

IoT Platforms -Market Demand, Growth, Opportunities and Analysis of Top Key Player Forecast To 2022

PUNE , MAHARASHTRA, INDIA, March 24, 2017 / EINPresswire.com / -- IoT Platforms IndustryDescriptionWiseguyreports.Com Adds "IoT Platforms -Market Demand, Growth, Opportunities and Analysis of Top Key Player Forecast To 2022" To Its Research DatabaseThis report studies the global IoT Platforms market, analyses and research the IoT Platforms development status and forecast in North America, Europe, Japan, China, APAC (Ex. China & Japan), Rest of World.This report focuses on the top players in global market, likePTC (ThingWorx)Cisco (Jasper)MicrosoftGoogleIBMIntelSAPOracleAmazon?TelitGeneral ElectricGemaltoZebra TechnologiesAT&TXively (LogMeIn)AerisExositeParticleAyla NetworksrelayrBosch Software InnovationsTeezleMarket segment by RegionsCountries, this report coversNorth AmericaEuropeJapanChinaAPAC (Ex. China & Japan)Rest of WorldMarket segment by Application, IoT Platforms can be split intoHome AutomationWearable TechnologySmart CityIndustrial AutomationConnected TransportationHealthcareOthersTable of Contents1 Industry Overview 11.1 IoT Platforms Market Overview 11.1.1 IoT Platforms Product Scope 11.1.2 Market Status and Outlook 11.2 Global IoT Platforms Market Size and Analysis by Regions 31.2.1 North America 61.2.2 Europe 71.2.3 Japan 81.2.4 China 81.2.5 APAC (Ex. China & Japan) 101.2.6 Rest of World 111.3 IoT Platforms Market by End UsersApplication 111.3.1 Home Automation 131.3.2 Wearable Technology 141.3.3 Smart City 151.3.4 Industrial Automation 161.3.5 Connected Transportation 171.3.6 Healthcare 18...3 Company (Top Players) Profiles 223.1 PTC (ThingWorx) 223.1.1 Company Profile 223.2 Cisco (Jasper) 243.2.1 Company Profile 243.3 Microsoft 263.3.1 Company Profile 263.4 Google 283.4.1 Company Profile 283.5 IBM 303.5.1 Company Profile 303.6 Intel 323.6.1 Company Profile 323.7 SAP 343.7.1 Company Profile 343.8 Oracle 363.8.1 Company Profile 363.9 Amazon 373.9.1 Company Profile 373.10 Telit 393.10.1 Company Profile 393.11 General Electric 413.11.1 Company Profile 413.12 Gemalto 433.12.1 Company Profile 433.13 Zebra Technologies 453.13.1 Company Profile 453.14 AT&T 473.14.1 Company Profile 473.15 Xively (LogMeIn) 493.15.1 Company Profile 493.16 Aeris 513.16.1 Company Profile 513.17 Exosite 533.17.1 Company Profile 533.18 Particle 553.18.1 Company Profile 553.19 Ayla Networks 573.19.1 Company Profile 573.20 relayr 593.20.1 Company Profile 593.21 Bosch Software Innovations 613.21.1 Company Profile 613.22 Teezle 633.22.1 Company Profile 63